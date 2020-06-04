Нью-Дели, , 17:02 — REGNUM В Индии зреет волна общественного недовольства из-за убийства беременной слонихи. Об этом сегодня, 4 июня, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в штате Керала. Неизвестный скормил беременной слонихе ананас, начиненный фейерверком. Фейерверки взорвались у нее во рту и слониха, вместе с нерожденным слоненком, погибла.

Информация об этом злодействе сразу же разлетелась по индийскому сегменту интернета. За информацию о виновнике назначена награда в 50 тысяч рупей (около 50 тысяч рублей).

Полиция штата Керала заявила, что не успокоится пока не найдет злоумышленника.