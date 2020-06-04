Осло, , 17:07 — REGNUM Огромный оползень на севере Норвегии унёс в море небольшой прибрежный посёлок из восьми дачных домов, сообщает 4 июня газета Altaposten.

Оползень шириной более 650 метров и глубиной 160 метров сошел 3 июня в местечке Крокнес провинции Финнмарк в северной части Норвегии.

Сообщается, что никто из людей не пострадал, так как в дачных домах не было их хозяев.

Причины оползня выясняются, передвижение по местным автодорогам запрещено.

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