Брянск, , 16:41 — REGNUM Семь предполагаемых участников преступного сообщества, подозреваемых в контрабанде немаркированных белорусских табачных изделий и изготовлении поддельных акцизных марок, задержали сотрудники правоохранительных органов в Брянской области. У злоумышленников изъяли порядка миллиона упаковок сигарет, сообщили 4 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Следствие считает, что группа контрабандистов в 2016 — 2020 годах осуществляли лжетранзит продукции табачных фабрик Республики Беларусь по фиктивным договорам с иностранными организациями, зарегистрированными на подставных лиц. На самом деле сигареты отгружали на склады в Брянской области, а затем перепродавали контрагентам в регионе и других субъектах России.

«Полицейскими установлено, что криминальная организация состояла из трёх обособленных подразделений, сформированных по территориальному признаку, и отличалась сложной внутренней структурой. Следственным управлением УМВД России по Брянской области возбуждены шесть уголовных дел», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В обще сложности полицейские провели 95 обысков, в результате которых обнаружено порядка миллиона немаркированных упаковок табачных изделий. Также изъята различная техника и черновые записи злоумышленников.