Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 16:35 — REGNUM В Ноябрьске (Ямал) местный житель подозревается в безнравственном преступлении с использованием несовершеннолетней. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что 40-летний ямалец в 2018 — 2019 годах использовал малолетнюю девочку в целях изготовления порнографии. Кроме того, он показывал ей материалы с порнографическим изображением несовершеннолетних.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. в ч.2 ст.242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов») и по п. а ч.2 ст.242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних»). Гражданин арестован.