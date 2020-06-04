Бровары, Украина, , 15:53 — REGNUM В рамках расследования массовой перестрелки в Броварах, у подозреваемых во время обысков изъяли арсенал оружия. Об этом сообщил 4 июня в пресс-службе национальной полиции Украины.

В сообщении говорится, что правоохранители выявили ружья, карабины, пистолеты, патроны, ножи, амуницию для личной защиты. Найдены также документы и одежда, которая могла быть на участниках перестрелки.

Напомним, 29 мая в Броварах произошла массовая перестрелка, в которой участвовали около ста человек. В результате инцидента ранения получили три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области группа неизвестных совершила попытку разбойного нападения на магазин тканей.

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