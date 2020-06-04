Самара, , 15:47 — REGNUM Около 1700 военнослужащих примут участие в параде Победы 24 июня в Самаре. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на заседании регионального Оргкомитета «Победа».

Отмечается, что начало парада запланировано на 10 часов утра. По словам заместителя командующего 2 гвардейской общевойсковой армией Павла Олексюка, военнослужащие уже начали к нему готовиться.

По предварительным сведениям, в этом мероприятии примут участие порядка 1,7 тысяч военнослужащих, свыше 50 единиц современной военной техники и восемь единиц техники военных лет. Помимо этого, боевая авиации проведет демонстрационный пролет.

Сообщается, что во время парада военнослужащие будут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Им будут выданы средствами индивидуальной защиты. А территорию площади, прилегающие улицы и транспортные средства для перевозки личного состава продезинфицируют.

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