ш. Керала, , 15:35 — REGNUM Смерть беременной дикой слонихи возмутила индийскую общественность, передает CNN.

Предположительно, смертельное ранение животное получило, съев фрукты, начиненные петардами, которые взорвались у нее во рту. Власти расследуют этот инцидент.

Слониха умерла стоя посреди реки в южном штате Керала, через четыре дня после того, как ее нашли раненым.

По словам Ашика Али, местного лесничего, в протоколе вскрытия говорится, что во рту животного произошел взрыв. Подозреваемые пока не определены, уточнил лесничий, добавив, что слониха была беременна. Главный смотритель дикой природы штата Керала Сурендра Кумар заявил, что это дело расследуется.