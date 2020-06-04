Йошкар-Ола, , 15:19 — REGNUM По иску генерального прокурора к бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову и нескольким юридическим лицам в рамках гражданского дела судебные приставы изъяли 16 автомобилей. Об этом сообщает региональное управление ФССП (Федерльной службы судебных приставов).

Указаны такие компании, как ООО «Июнь 2006», ООО «Кардинал», ООО «Воскресенский парк», АО «Памашъяльский каменный карьер», ООО «Марийский цемент», ООО «Компания «Чукшинский карьер» и ООО «Телекомпания 12 регион». Обращению в доход государства подлежит имущество, в отношении которого не предоставлены сведения, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

В частности, изъяты грузовик ГАЗ 2752, два автомобиля Toyota Land Cruiser 200, Volkswagen Tiguan, трактор «Беларус-920».

В настоящее время изъятые транспортны средства переданы на хранение в организацию, с которой заключен соответствующий контракт.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова, фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш. В одно производство с делом Маркелова объединено дело экс-главы минсельхоза республики Ираиды Долгушевой. Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Она, как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере. Ни один из обвиняемых не признают вину.

В феврале 2019 года Генпрокуратура обращалась с иском об изъятии имущества Маркелова, общая стоимость которого оценивалась в 1,5 млрд рублей. В целом в доход государства в ноябре прошлого года обращено имущество общей стоимостью около 2,2 млрд рублей.

В марте текущего года было обнаружено имущество непосредственно Маркелова, а также его родственников и друзей еще на 370 млн рублей — 33 объекта недвижимости и 11 транспортных средств. Генпрокуратура вновь подала иск об обращении этого имущества в доход государства.