Пенза, , 15:21 — REGNUM В Пензе задержали мужчину, подозреваемого в нескольких поджогах, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Поздно вечером 3 июня отдел полиции получил сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2110 на улице Онежской. Огнем повреждены находившиеся рядом еще две машины. Пока правоохранители на месте происшествия производили опрос свидетелей случившегося, на пульт отдела полиции поступили сообщения о возгорании еще двух транспортных средств, которые оказались припаркованными в соседних дворах. В течение нескольких часов сотрудникам МВД удалось установить и задержать подозреваемого. Его заметили, когда он загружал в такси вещи, похищенные в одном из автомобилей.

Злоумышленником оказался житель Москвы 1985 года рождения. По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража») возбуждено уголовное дело. По фактам поджогов проводится проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двух мужчин подозревают в поджоге автомобиля в Башкирии.

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