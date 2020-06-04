Село Износки, Калужская область, , 18:18 — REGNUM В Калужской области суд вынес приговор 52-летнему бывшему начальнику отделения почтовой связи, который признан виновным в хищении чужого имущества с использованием служебного положения. Мужчина осуждён на два года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на два года, сообщили 4 июня корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

В период с апреля по декабрь 2019 года мужчина присвоил вверенные ему денежные средства АО «Почта России», находящиеся в кассе организации. В результате преступных действий АО «Почта России» причинён материальный ущерб на общую сумму более 130 тыс. рублей.

Напомним, в Калужской области руководитель одного из отделений почтовой связи АО «Почта России» в Козельском районе предстанет перед судом по обвинению в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.

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