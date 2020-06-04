Чебоксары, , 14:51 — REGNUM В Чувашии сегодня, 4 июня, вечером ожидаются сильные дожди, возможна гроза. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По расчетам численных моделей, в Чебоксарах за шесть часов может выпасть более 20 литров воды на 1 кв. метр земли, что составляет треть месячной нормы влаги. Непогода будет сопровождаться шквалистым усилением юго-восточного ветра, порывы которого могут достигать 18 м/с. Самые сильные дожди ожидаются северо-западных районах Чувашии.

Синоптик-любитель напоминает, что такие ливни относятся к категории опасных природных явлений, поскольку могут вызывать подтопления в низинах, размывание почвы, привести к затруднениям в работе транспорта.

Дожди придут с юга, со стороны Ульяновской области, где действует высокий уровень погодной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Ульяновской области спасатели предупредили о непогоде — сильных дождях и грозе, в регионе объявляется «оранжевый» уровень опасности. Напомним, оранжевый и красный цвета означают опасные и экстремально опасные погодные условия.