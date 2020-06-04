Москва, , 14:46 — REGNUM Причиной экстренной посадки опытного образца нового российского вертолета Ми-38 в Московской области стала внештатная работа одного из двигателей новой винтокрылой машины. Об этом 4 июня рассказали в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех), предает РИА Новости.

Как указали в пресс-службе, в ходе полета была отмечена повышенная вибрация в одном из двигателей вертолёта. При этом там отметили, что это случилось во время четвертого захода на чрезвычайный режим, а три предыдущие прошли в штатном режиме.

«Экипажем вертолета было принято решение о заходе на посадку, которая была успешно выполнена», — также заявили в пресс-службе предприятия.

Кроме этого, там уточнили, что пострадавших в ходе случившегося нет и что вертолет не получили повреждений.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что опытный образец военного вертолета Ми-38 во время планового испытательного полета совершил экстренную посадку из-за технической неисправности в Гжели.