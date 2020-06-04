Москва, , 14:47 — REGNUM Разлив топлива в Норильске локализован и на данный момент происходит забор нефтепродуктов. Об этом 4 июня в ходе телемоста заявил первый вице-президент ПАО «ГМК Норильский никель» Сергей Дьяченко.

По его словам, ситуация на данный момент достаточно обнадеживающая. Разлив топлива на водных объектах удаётся локализовать.

«Заключение морских эффектов, что при наличии ёмкостей и развёртывании дополнительного оборудования они называли цифру в 14 дней, если ветер будет способствовать нашей ситуации, чтобы он сгонял к бонам это масляное пятно. Будем собирать масляное пятно с воды несколькими бригадами», — заявил Дьяченко.

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