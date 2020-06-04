п. Артезиан, , 14:32 — REGNUM Шквалистый ветер повредил кровлю жилых домов, средней школы и участковой больницы в посёлке Артезиан Черноземельского района Республики Калмыкия, об этом 4 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пострадавших нет, однако стихия привела к значительным разрушениям.

«По поручению главы республики Калмыкия Бату Хасикова личный состава Главного управления и пожарно-спасательного гарнизона Черноземельского района оказывает помощь пострадавшим жителям поселка Артезиан. Огнеборцы помогают населению в уборке мусора и поваленных деревьев, производят разбор поврежденной кровли», — уточнили в ГУ МЧС по региону.

Отметим, что на 5 июня на территории республики также прогнозируются дожди и грозы, ветер с порывами до 23 метров в секунду.