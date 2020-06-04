Москва, , 14:18 — REGNUM Руководство МЧС заявило, что имеется решение по ликвидации последствий аварии в Норильске. Оптимизм спасателей радует, но настораживает, что они пока не раскрывают подробностей о найденных решениях, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя ситуацию с разливом нефтепродуктов в Норильске.

«Хрупкое равновесие арктической зоны в этом регион нарушено. Масса топлива попала в реки и водоемы, впиталась в грунт и без того нестабильной в период глобального потепления вечной мерзлоты.

Не уверен, что вообще возможно полное устранение последствий этой катастрофы, подозреваю, что они останутся на долгие годы. Но важно и то, каким образом спасательные службы попутаются не только локализовать масштабы ущерба природе, но и устранить его последствия.

Простое выжигание топлива из почвы вряд ли допустимо в условиях мерзлоты, поскольку может запустить механизм необратимых изменений. Во всяком случае, мерзлота окажется не такой уж «вечной».

Более разумно применение различных химических и биологических реагентов, но потребуются большие объемы реагентов и использование спецтехники в труднодоступных местах.

Это может оказаться очень затратным. Поэтому раскрытие подробностей о найденном решении очень бы не помешало», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошел разлив дизельного топлива. В результате аварии в окружающую среду попало 20 тыс. тонн топлива.

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