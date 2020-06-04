Москва, , 14:10 — REGNUM На фоне растиражированной информации о разливе дизельного топлива в Норильске акции «Норильского никеля» сегодня демонстрируют падение почти на 9%. Настроение участников рынка к компании незаслуженно критическое, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуацию с разливом нефтепродуктов в Норильске.

«Норникель» является мировым лидером в отрасли, с точки зрения прозрачности, безупречного уровня корпоративного управления и социальной ответственности этой компании также нет равных в России.

Экологические происшествия и риски в операционной работе есть у всех профильных голубых фишек. Уверен, что к концу июня текущая ситуация будет полностью отыграна.

Тем более, что в «Норникеле» уже сегодня оценили, что весь объем пролива дизельного топлива на реке можно ликвидировать за 14 дней при благоприятной условиях погоды.

Вряд ли акции компании задержатся надолго ниже 20 тысяч руб. Сегодня для нивелирования информационного негатива «Норникелю» благодаря своей прозрачности и высочайшим стандартам в области внешних коммуникаций под силу достичь прорыва за считанные дни.

Жертв нет, операционная работа идет в привычном режиме, социальные программы в Красноярском крае и по всей России компания выполняет в прежнем режиме.

С экологической катастрофой BP в Мексиканском и ситуацию не сравнить. Похоже, что СМИ и трейдеры просто соскучились по кликабельному негативу.

Как сообщало ИА REGNUM, на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошел разлив дизельного топлива. В результате аварии в окружающую среду попало 20 тыс. тонн топлива.

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