Ульяновск, , 13:54 — REGNUM В Ульяновской области спасатели предупреждают о непогоде — сильных дождях и грозе. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные ульяновский ЦГМС.

По данным ведомства, в регионе объявляется «оранжевый» уровень опасности. Уточняется, что в Ульяновской области сегодня, 4 июня, с 17−19 часов с сохранением ночью 5 июня ожидается «сильный дождь, местами очень сильный дождь, гроза».

В связи с непогодой спасатели рекомендуют при грозе по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, парковать машины вдали от деревьев и высотных конструкций, в том числе слабо укреплённых. При сильных порывах ветра лучше укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, а не около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, погодная школа состоит из четырёх цветов. Зеленый уровень означает, что неблагоприятных природных явлений не ожидается, жёлтый — что стихия потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления. Также есть оранжевый и красный цвета, которые означают опасные и экстремально опасные погодные условия.