Джакарта, , 13:55 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные точки магнитудой 6,4 у берегов острова Хальмахера, входящего в состав Индонезии. Об этом 4 июня сообщает Геологическая служба США (USGS).

Также уточняется, что подземные точки были зарегистрированы в 8:49 по времени UTC (11:49 мск) и их эпицентр находился на расстоянии 134 километров в северном направлении от города Тобело. Очаг землетрясения находился на глубине 106 километров.

При этом информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в КНДР зафиксировали подземные толчки.