Пензенский район, , 13:49 — REGNUM В Пензенской области 29 мая на женщину опрокинулся погрузчик. По факту нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ), возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Установлено, что потерпевшая 1966 года рождения состояла в должности весовщика-учетчика в одном из предприятий Пензенского района. 29 мая текущего года женщина присутствовала при выполнении погрузочных работ, когда в результате допущенных нарушений требований охраны труда произошло опрокидывание на нее вилочного погрузчика с загруженным картофелем. От полученных повреждений весовщик скончалась на месте происшествия.

Следователи областного СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе 23 марта во время проведения ремонтных работ трактор раздавил рабочего.

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