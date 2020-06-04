Анкара, , 13:42 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла 85 нелегальных мигрантов, терпящих бедствие у берегов страны. Об этом 4 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спасательная операция была проведена у берегов портового города Чанаккале, расположенного на северо-западе страны.

Спасенные мигранты пытались проникнуть на территорию Евросоюза. Все они были доставлены в миграционные службы, где вскоре будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности речь идет о Сирии.

В 2015 году Анкара заключила соглашение с Брюсселем, в соответствии с которым граница для нелегалов была закрыта, что привело к значительному сокращению миграционного потока на территорию содружества.