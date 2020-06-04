Солнечногорск, Московская область, , 13:32 — REGNUM Из-за незаконной свалки строительных отходов серьезно пострадали почвы вблизи подмосковной деревни Мошницы горокруга Солнечногорск. Сумму ущерба оценили в 3,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

По данным ведомства, на участке общей площадью свыше 6 тыс. кв. м выросла свалка из лома бетона, асфальта, кирпича, отходов упаковки и утильных автопокрышек. Объем отходов составил 2655 кубометров.

В незаконном размещении отходов подозревают ООО «ВИА-Групп». Ранее компания была оштрафована на 170 тыс. рублей, однако добровольно возмещать ущерб почвам, оцененный в 3,1 млн рублей, отказалась. Министерство экологии Подмосковья направило в Арбитражный суд Московской области исковое заявление о взыскании ущерба с компании.