Варшава, , 13:31 — REGNUM Партия «Соглашение Ярослава Говина» намерена подать уведомление в прокуратуру по факту осквернения памятника национальному герою Польши Тадеушу Костюшко в Варшаве. Об этом на пресс-конференции 3 июня сообщил вице-председатель партии, депутат городского совета Варшавы Ян Остзек.

Ян Остзек предполагает, что за фактом осквернения памятника Костюшко может стоять не отдельное лицо, а леворадикальная организация, «обученная действиям в городских условиях». При этом он обвинил власти Варшавы в поддержке таких организаций.

«Если вы закачиваете гигантские деньги в эту среду (левых — ред.), то вы должны считаться с тем, что эта среда будет использовать новые навыки. Хотя мы надеемся, что такая ситуация произошла в последний раз, мы можем ожидать дальнейших актов вандализма», — сказал вице-председатель партии, обращаясь к властям Варшавы.

В своём сообщении в Твиттере Остзек уазал, что к заявлению в прокуратуру он приложил список грантов, выданных властями Варшавы левым политическим группам.

Советник вице-премьера Польши Ядвиги Эмилевич Норберт Новицкий заявил на пресс-конференции, что виновные в осквернении должны ответить за «оскорбление памятника и акт вандализма».

«Мы надеемся, что эти наши действия отпугнут всех, кто хотел бы совершить дальнейшие акты вандализма в Варшаве и других городах», — передаёт его слова «Польское радио».

Памятник Тадеушу Костюшко в Варшаве был осквернён в ночь на 3 июня. Неизвестные лица написали на нём «Black lives matter» (англ. — чёрные жизни важны). Под таким лозунгом сейчас в США проходят протесты, вызванные убийством полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего Джорджа Флойда. В ходе протестов в столице США Вашингтоне был исписан антиправительственными надписями памятник Тадеушу Костюшко, стоящий в парке Лафайет недалеко от Белого дома.