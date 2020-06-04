Архангельск, , 13:16 — REGNUM Архангельские следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетнего ребенка.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО, днем 3 июня во дворе дачного дома в Приморском районе в искусственном водоеме утонул 2-летний мальчик.

По предварительным данным, в момент трагедии мать ребенка со старшим 5-летним сыном зашла в дом за забытыми тем вещами, оставив младшего на крыльце. Непродолжительного времени хватило, чтобы ребенок зашел на соседний участок и утонул в искусственном водоеме, заполненном водой.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти малолетнего мальчика. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».