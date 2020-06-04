Москва, , 13:32 — REGNUM Заявление о том, что разлитые в Норильске тысячи тонн нефтепродуктов, угрожают попаданием в Карское море, преждевременно. Об этом 4 июня заявил директор Агентства развития Норильска Максим Миронов на онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Говорить о том, что пятно движется в сторону Карского моря, преждевременно», — сказал Миронов.

По его словам, большую часть пятна удалось приостановить. Однако рядом нет возможности подвести корабли и технику с большими емкостями. Тем не менее, откачка нефтепродуктов сейчас идёт.

«Вред, конечно, нанесен серьезный, но Карское море пока, по мнению экспертов, в безопасности. Выводы надо делать», — отметил Миронов.

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