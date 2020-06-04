Самара, , 13:07 — REGNUM Три несовершеннолетние девушки пострадали во время наезда автомобиля на дерево в Самарской области. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днем на автотрассе Тольятти — Хрящевка — Луначарский.

По предварительной информации, автомобиль «Лада 217 030», за рулем которого находился молодой мужчина 2001 года рождения, ехал по этой автодороге. В какой-то момент автотранспортное средство съехало в кювет и врезалось в дерево. В результате пострадали три несовершеннолетних девушки.

После аварии одну девушку 2004 года рождения доставили в больницу, а две другие (2005 и 2003 года рождения) будут лечиться на дому.

Отмечается, что водитель был в трезвом состоянии. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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