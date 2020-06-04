Москва, , 13:30 — REGNUM После разлива 21 тысячи тонн нефтепродуктов в Норильске, местной экосистеме понадобится минимум 10 лет на восстановление. Об этом 4 июня заявила заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова на онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ситуация очень тяжёлая, в том числе потому, что это Арктика. Вылилось большое количество мазута в водоём. Надо собирать, но собирать некуда», — сказала Панова.

По словам замглавы Минприроды РФ, на данный момент резервуаров для сбора топлива поблизости от места происшествия нет. При этом нефтепродукты нельзя сжечь, потому что в этом случае будут выделяться опасные для жизни элементы.

«Мы прорабатываем возможные варианты, как минимизировать последствия того, что произошло. Ни один год потребуется, чтобы восстановить экосистему. На это потребуется минимум 10 лет. Действительно сложная ситуация, прежде всего потому что это Арктика», — отметила Панова.

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