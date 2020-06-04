Нью-Йорк, США, , 12:58 — REGNUM Глава кабинета президента Польши Кшиштоф Шерский сообщил, что он находится в постоянном контакте с консулом Польши в Нью-Йорке и министерством образования по поводу оказания помощи польской школе в штате Нью-Йорк, пострадавшей от пожара.

«По указанию президента Анджея Дуды, я нахожусь в постоянном контакте с польским консулом в Нью-Йорке и министерством народного образования. Мы работаем над тем, чтобы предоставить учащимся польской школы им. З. Герберта в Копиаге на Лонг-Айленде, которая пострадала в результате пожара, возможность как можно скорее продолжить работу», — написал Кшиштоф Щерский в Твиттере.

По сообщению «Польского радио», пожар в приходской школе имени Збигнева Герберта в Копиаге на острове Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) начался в среду, 3 июня, приблизительно в 15:00 по местному времени. Пожар был потушен, пострадавших нет. Полностью выгорел актовый зал школы, учебные помещения почти не пострадали от огня, но залиты водой. Расположенная рядом церковь Успения Пресвятой Богородицы не пострадала.

Генеральный консул Польши в Нью-Йорке Адриан Кубицкий не думает, что пожар в школе связан с происходящими сейчас в США беспорядками, поскольку в это время в этом районе беспорядков не было. Полицейские, проводящие расследование, также склонны считать, что причиной пожара был не поджог. В настоящее время идёт оценка ущерба.

В школе имени польского поэта Збигнева Герберта дети польской диаспоры в США изучают польский язык, польскую историю и культуру.

Как сообщалось ранее, протестующие в столице США Вашингтоне расписали антиправительственными надписями памятник национальному герою США и Польши Тадеушу Костюшко, расположенный в парке Лафайет неподалёку от Белого дома.