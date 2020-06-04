Красноярск, , 13:02 — REGNUM В Красноярском крае полицейские задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном распространении синтетических наркотиков в крупном размере. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Подозреваемый в сбыте наркотиков бесконтактным способом посредством закладок был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Свердловском районе города. Во время обыска по месту проживания задержанного в арендованной квартире оперативники обнаружили и изъяли свёрток с синтетическими наркотиками массой более 43 граммов, которые были приобретены подозреваемым с целью дальнейшего сбыта.

Второй тайник с синтетическими наркотиками весом более 124 граммов был обнаружен полицией в лесном массиве Емельяновского района Красноярского края.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время решением суда подозреваемый заключён под стражу на 2 месяца.