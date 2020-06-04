Анкара, , 12:51 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 78 боевиков в течение мая 2020 года. Об этом 4 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Среди уничтоженных террористов четверо входили в «оранжевую» категорию, а шестеро в «серую», что означает приоритет в поимке, а также предполагает награду за информацию, которая может привести к уничтожению боевика.

Термин «нейтрализован» как правило применяется к физически уничтоженным террористам.

Напомним, в Турции действует целый ряд организаций, признанных в стране запрещенными. Среди них ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещен в РФ), а также Рабочая партия Курдистана (РПК).