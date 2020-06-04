Анкара, , 12:43 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали свыше 82 кг героина во время спецоперации, проведенной в провинции Ван, расположенной на востоке страны. Об этом 4 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Запрещенные наркотические средства были обнаружены благодаря специально обученным собакам, они были расфасованы в 249 пакетов, которые находились в специальных ящиках, загруженных опилками.

В ходе спецоперации был арестован один человек, он предстанет перед судом по обвинению в незаконном распространении наркотиков.

Журналисты отмечают, что деятельность силовиков по борьбе с противоправным бизнесом будет продолжаться.