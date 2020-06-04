Абакан, , 12:33 — REGNUM В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого пострадали двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Сообщение о ДТП в аале Райков Усть-Абаканского района Хакасии поступило в следственные органы 2 июня. Пострадали две девочки семи и пяти лет. Они получили травмы различной степени тяжести.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

По версии следствия, вечером 2 июня сотрудник полиции, возвращаясь с работы на личном автомобиле, сбил двух девочек, которые внезапно выбежали на дорогу из-за припаркованного около магазина автомобиля «Газель» в месте, не оборудованном пешеходным переходом.

Детей госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, после ДТП с участием полицейского министр внутренних дел по Хакасии назначил проведение служебной проверки.

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