Борзя, Забайкальский край, , 12:25 — REGNUM Забайкальские СМИ сообщают подробности о судьбе бездомной парализованной женщины, на которую в апреле 2020 г. наткнулся журналист газеты «Борзя Вести» в землянке недалеко от кладбища в Борзинском районе. Как сообщает ИА «Чита.Ру», правая сторона тела горемыки парализована после инсульта, к тому же она не может говорить, а осенью 2019 г. — лишилась стоп из-за обморожения.

По информации краевого минтруда, женщина ранее не находилась ни в каких соцучреждениях края. В землянке она проживала вместе с сожителем. Журналистам мужчина сообщил, что его подругу зовут Лариса Валерьевна.

Комментируя эту историю ИА «Чита.Ру», борзинский журналист Валентин Старицын рассказал, что пытался устроить женщину в больницу, но получил отказ из-за карантина, введённого в учреждении. После того как информация получила широкий общественный резонанс, региональный министр труда и социальной защиты Инна Щеглова отметила, что в настоящее время решается вопрос с Борзинской ЦРБ о помещении женщины в больницу для флюорографии и заборов анализов на коронавирус. В дальнейшем её планируют доставить в социальный приют в Чите.

Чиновники также уверяют, что в 2019 году женщина поступила в больницу с отмороженными пальцами ног, которые ей ампутировали. Однако, не дождавшись выписки, она сбежала из больницы. Паралич случился в январе 2020 года. Женщина прошла лечение в Оловяннинской ЦРБ, после чего покинула больницу в неизвестном направлении.