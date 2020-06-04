Уфа, , 12:14 — REGNUM Детей, которые играли на железнодорожных путях, выявили в Башкирии. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по приволжскому федеральному округу.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Стерлитамаке трое несовершеннолетних находились одни на объекте повышенной опасности. Одна из девочек спрыгнула с железнодорожного моста в стоящий по ним грузовой поезд.

Отмечается, что детей доставили в отдел полиции, туда же пригласили и их родителей.

По данному факту были составлены административные протоколы по ч 1. ст. 5.35 КоАП РФ.

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