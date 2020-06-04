Кириши, Ленинградская область, , 12:15 — REGNUM В городе Кириши Ленинградской области обнаружили тело электромонтера, которого насмерть убило ударом тока, когда он выполнял работы на территории одного из предприятий. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Несчастный случай произошел на территории площадки «Транснефть — Балтика» на Лесном шоссе в Киришах. 37-летний электромонтер во время монтажных работ электрооборудования был поражен разрядом электричества, в результате чего скончался на месте.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших произошедшему», — пояснили в ведомстве.