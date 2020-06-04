Красноярск, , 11:58 — REGNUM Следствие ходатайствует об аресте задержанного по уголовному делу о розливе топлива в Норильске, сообщили ИА REGNUM 4 июня в Следственном комитете РФ.

Обстоятельства ЧП устанавливаются в рамках уголовного дела, расследуемого по ст. 254 («Порча земли»), ст. 246 («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»), ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод»).

Читайте также: Разлив топлива в Норильске — ЧС федерального характера: все новости

По данным ведомства, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Площадь разлива оказалась значительной, нефтепродукты попали в грунт и водные объекты в районе Надежинского металлургического завода ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».

Читайте также: Катастрофа в Норильске: губернатор излучает оптимизм, экологи встревожены

Следствие ходатайствуют перед судом об аресте Вячеслава Старостина — начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК», задержанного 3 июня. Старостин отказался от дачи показаний. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение.

«В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении СК РФ.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, после ЧП в Норильске был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

Читайте ранее в этом сюжете: Проверка Росприроднадзора на месте разлива в Норильске займёт 20 дней