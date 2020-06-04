Москва, , 11:49 — REGNUM Ситуацию с разливом нефтепродуктов в Норильске несколько драматизируют и используют разные экономические и политические силы, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя ЧП на ТЭЦ-3.

«А по сути не рядовая авария, но и не такая катастрофичная, как была у ВР в Мексиканском заливе в 2010 году.

Локальная территория, неширокая река, вовремя поставленные боны, активное участие «Норникеля» — всё это позволяет сказать, что ущерб будет ликвидирован за месяц.

В первую очередь под угрозой оказался губернатор Красноярского края Александр Усс, который недооценил ситуацию, но не с точки зрения ущерба экологии, а медийной оценки. Скорее всего, последует его отставка.

Усс только сегодня выехал в Норильск, уже после того как там находилась глава Росприроднадзора Светлана Радионова», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошел разлив дизельного топлива. В результате аварии в окружающую среду попало 20 тыс. тонн топлива.

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