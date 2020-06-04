Уфа, , 11:54 — REGNUM Росгвардия возобновила поиски пропавших Артема М. и его двоих несовершеннолетних детей в Башкирии. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба этого ведомства.

По сообщению пресс-службы Росгвардии, уровень воды в водоемах начал спадать, поэтому сотрудники этого ведомства вместе с добровольцами и сотрудниками МЧС внимательно изучают территорию.

Информацию о пропавших людях просят сообщать в ближайшее отделение полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в октябре прошлого года мужчина поссорился с супругой. После этого он ушел гулять с двумя несовершеннолетними детьми и больше их никто не видел. Специалисты начали поиск пропавших людей. Позже был обнаружен его автомобиль.

Читайте ранее в этом сюжете: Четверо детей заблудились и провели ночь в лесу под Улан-Удэ