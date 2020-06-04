Нальчик, , 11:36 — REGNUM В горах Кабардино-Балкарии ведутся спасательные работы по поиску пострадавших при выполнении полетов парашютистов-бейсджамперов. В результате неудачного приземления в ущелье между селами Бедык и Быллым в Эльбрусском районе получил травмы один из троих участников прыжков.

Еще одна девушка зависла на дереве, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Информация о ЧП поступила в ведомство 3 июня, около 19:30. К спасательным работам приступили 13 сотрудников МЧС из города Нальчика и поселка Терскол.

Одного из пострадавших обнаружили с переломами ноги, к 06:00 4 июня известно о его транспортировке в медучреждение города Тырныауза. Спасатели добираются к девушке, которая находится в труднодоступном месте на скале. В поисково-спасательных работах задействованы пятеро спасателей Эльбрусского спасательного отряда.