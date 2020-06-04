Рабочий посёлок Култук, Иркутская область, , 11:22 — REGNUM В посёлке Култук на берегу Байкала построят новые очистные. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, действующие сооружения изношены и находятся в аварийном состоянии. Восстановление их работоспособности путём реконструкции назвали бесперспективным.

«Данная проблема несёт в себе особую опасность для экологии, так как неэффективно очищенные сточные воды сливаются на поля фильтрации, а оттуда дренируют в реку Култучная, которая впадает в озеро Байкал», — отметили в ведомстве.

Для решения проблемы прокурор потребовал строительства новых сооружений. Однако в администрации поселения проигнорировали представление, после чего прокуратура обратилась в суд. Слюдянский районный суд согласился с доводами прокуратуры. Решением судьи, как отмечается, на администрацию возложена обязанность по строительству очистных, которые обеспечат надлежащую очистку стоков.

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