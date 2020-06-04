Занзибар, Танзания, , 11:18 — REGNUM Корреспондент телеканала ITV Zanzibar Фарук Карим рассказал, как обнаружил в своем автомобиле спящего молодого человека, который, по его словам, проник на территорию его дома с целью ограбления. Об этом передает Восточноафриканское радио Еast Africa Radio.

В интервью радиопрограмме SupaBreakfast Фарук сообщил, что он обнаружил спящего молодого человека рано утром 1 июня. По его словам, злоумышленник перелез через ограду его дома на Занзибаре, украл одежду и обувь, а затем проник в автомобиль, где он уснул.

«Вор перелез ограду дома в полночь, у нас нет охраны в доме, он собрал одежду, которая сушилась во дворе в мешок, а затем залез в один из стоявших во дворе автомобилей, который не был на сигнализации, через окно, которое он открыл с помощью электростеклоподъемника, где он и уснул», — рассказал Фарук.

Обнаружив утром в автомобиле постороннего человека, Фарук вызвал полицию. По словам начальника полиции Западной области Занзибара Саймона Пасуа, молодой человек оказался давно разыскиваемым в районе вором Дауди Сулейманом, известным по прозвищу «бегемот».

В интервью газете Nipashe Фарук рассказал, что не ставил никаких «ловушек для воров».

«Я не использовал какое-либо лекарство, только Бог хотел наказать этого юношу, который является криминальным авторитетом в нашем районе Фуони», — заявил Фарук.