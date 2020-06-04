Харьков, Украина, , 11:16 — REGNUM В Харьковской области в результате конфликта полицейских и группы мужчин была повреждена патрульная машина. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

По предварительным данным, автомобиль окружила группа мужчин, назвавших себя «поселенцами Слобожанской Сечи». В руках у них были палки и оружие.

В результате конфликта у служебного автомобиля полиции оказались порезаны колёса, разбито лобовое и боковое стекло.

Мужчин задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь работника правоохранительного орган». Задержанным грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области на рынке «Седьмой километр» произошла перестрелка в магазине тканей. Ранения получили два человека.

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