Сана, , 11:14 — REGNUM В результате проливных дождей в Йемене, обрушившихся из-за циклона «Нисарга», погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом 4 июня сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, осадки продолжались в течение трех дней, преимущественно в восточной части страны. Десятки человек получили ранения, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Дожди нанесли серьезный ущерб домам местных жителей, многие из них вынуждены были покинуть свои дома.

Напомним, ситуация в Йемене продолжает оставаться крайне тяжелой. Стихийное бедствие усугубило положение населения, обремененного гражданской войной, эпидемиями, голодом и террористической угрозой.