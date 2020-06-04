Оханский район, Пермский край, , 11:11 — REGNUM В Оханском районе Пермского края произошла крупная утечка нефти. Как заявили в пресс-службе АО «Транснефть — Прикамье» угрозы жизни и здоровью населения, а также опасности для окружающей среды нет.

ЧП произошло 3 июня на территории АО «Транснефть — Прикамье». Общий объем выхода нефти составил около 10 кубометров. Вся нефть локализовалась внутри проектной зоны обвалования площадью 350 квадратных метров.

Работа участка нефтепровода Холмогоры — Клин остановлена. На месте работают аварийные бригады нефтяников. Для проведения ремонтных работ осуществили сброс 1,2 тыс. кубометров нефти в проектный амбар. Планируется, что 5 июня аварию ликвидируют и нефтепровод возобновит работу. Причины выхода нефти устанавливаются.