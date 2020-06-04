Барнаул, , 11:09 — REGNUM В Алтайском крае ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса. Как сообщает сегодня, 4 июня, оперативный штаб региона, общее число жертв COVID-19 составляет уже 23 человека, один пациент умер накануне.

Общее количество носителей вируса достигло 2135 человек. Только за последние сутки получено 69 новых положительных тестов на коронавирус.

Есть одно позитивное известие: все работники подрядной организации Корбалихинского рудника, где произошла вспышка SARS-CoV-2, выздоровели и выписаны из госпиталя. Число тяжелобольных несколько снизилась и составляет на 4 июня 48 пациентов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 июня в Алтайском крае насчитывалось 2066 носителей коронавируса. Причём только 81 положительный тест на SARS-CoV-2 подтверждён за сутки. По-прежнему наибольшее число носителей вируса продолжают выявлять в Барнауле, где зарегистрировано сразу несколько вспышек коронавируса в медицинских учреждениях.

Напомним, Алтайский край вошёл в число 13 российских регионов, где могут провалить голосование по поправкам к Конституции РФ.

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