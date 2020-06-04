Норильск, Красноярский край, , 11:07 — REGNUM Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере природопользования начали внеплановую проверку на месте разлива в Норильске. По результатам проверки, которая займёт около 20 дней, будет составлен акт, а виновных привлекут к ответственности. Также будет произведён расчет ущерба.

Как сообщается на официальном телеграм-канале «Норникеля», об этом заявила руководитель ведомства Светлана Радионова. По её словам, в город переброшены дополнительные силы, отбор проб проводится ежедневно. Специалисты также следят за тем, чтобы не допустить пропуска нефтепродуктов дальше боновых заграждений.

«Хотелось бы отметить самое главное, что мы будем здесь присутствовать до конца полного восстановления экосреды до тех фоновых значений, которые должны быть. Мы будем следить за утилизацией, мы будем очень внимательно смотреть за способами её проведения, внимательно изучать те методы утилизации, которые компания предложит нам на утверждение», — отметила она.

По её словам, сжигать собранные нефтепродукты не будут. Вместо этого их разместят в резервуары, очистят от воды и, возможно, используют в дальнейшем. Параллельно идёт работа по очистке грунта.

Напомним, из повреждённого резервуара Норильской топливно-энергетической компании вытекло свыше 20 тысяч кубометров топлива. Как сообщало ИА REGNUM, возбуждено три уголовных дела. На пострадавшей территории введен режим ЧС федерального характера.

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