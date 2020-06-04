Петропавловск-Камчатский, , 11:16 — REGNUM В квартире города Вилючинска на Камчатке обнаружили двух истощенных младенцев. Возраст двойняшек, брата и сестры, три месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Камчатки.

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По предварительным данным, родители малышей злоупотребляют алкоголем. Они ушли в запой. О детях они не заботились. О происшествии в правоохранительные органы сообщила родственница. Прибывшие на место полицейские истощенных малышей изъяли. Они доставлены в местную больницу.

Прокуратура Камчатки проводит проверку. Действиям горе-родителей будет дана уголовно-правовая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке утопившую двоих маленьких детей мать приговорили к 15 годам лишения свободы.