Москва, , 10:58 — REGNUM За прошедшие сутки сильным ветром на территории Москвы были повалены 44 дерева, из-за чего повреждено 25 автомобилей. Об этом 4 июня рассказал журналистам заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

«За сутки в городе зафиксировано 44 случая падения деревьев», — заявил заместитель мэра.

Также он отметил, что больше всего деревьев упало в Южном и Западном округе столицы, и указал, что из-за это было повреждено 25 автомашин.

Кроме этого, Бирюков подчеркнул, что в результате произошедшего нет пострадавших, и рассказал, что в мероприятиях по ликвидации последствий непогоды в столице России принимают участие 200 сотрудников коммунальных служб и 70 единиц техники.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ингушетии в настоящее время идут восстановительные работы и ведется подсчет ущерба разрушительного урагана, произошедшего 3 июня.