Норильск, Красноярский край, , 10:11 — REGNUM Сжигания как способа утилизации разлившихся из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродуктов не будет, сообщила 4 июня глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Мы не видим способа утилизации посредством сжигания в настоящий момент. Никакого отжига нефтепродуктов не будет», — сказала Радионова на совещании в Норильске.

Она добавила, что ведомство будет внимательно следить за утилизацией, также будет проводиться очистка нефтепродуктов от водной среды.

Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа в Норильске произошла 29 мая. Из резервуара Норильской топливно-энергетической компании произошла крупная утечка дизельного топлива.

По данному факту возбуждено три уголовных дела. По поручению президента России Владимира Путина на пострадавшей территории введен режим ЧС федерального характера.

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