Горно-Алтайск, , 10:09 — REGNUM Правоохранители на Алтае задержали жителя Горно-Алтайска по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании автобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Телефонный террорист ранее позвонил в полицию и сообщил, что автобус, движущийся из Усть-Коксинского района в Барнаул заминирован. На место выехали кинологи и следователи. После проверки бомба так и не был обнаружена. Зато в течении часа удалось установить личность звонившего.

«Подозреваемого, 21-летнего жителя Горно-Алтайска, задержали. Оказалось, что молодой человек сам ехал в автобусе, о минировании которого сообщил по телефону», — отметили в министерстве.

Молодой человек уже дал признательные показания, сообщив, что позвонил в полицию из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

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