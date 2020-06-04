Соледар, ДНР, , 10:02 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано два обстрела территории ДНР со стороны украинских формирований, сообщили 4 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на юге ДНР боевики ВСУ выпустили две мины калибра 82 мм по населённым пунктам Петровское и Набережное. Использовалось также крупнокалиберное стрелковое оружие.

Разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Жертв среди мирных жителей ДНР удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет вести переговоры с ДНР и ЛНР, не предоставит Донбассу особого статуса, а лишь будет пытаться «расформировать» народные республики.

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